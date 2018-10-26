Куликов: «комедия» о блокадном Ленинграде — экранизация листовок Абвера

Москва, , 04:14 — REGNUM Авторы «комедии» о том, как партноменклатура «жировала» в блокадном Ленинграде в своей работе опираются на нацистскую пропаганду и только, заявил политолог Дмитрий Куликов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Человек публично объявил, что хочет снять картину о том, как партийная номенклатура жировала в годы блокады. Я, как человек, получавший историческое образование могу заявлять, нет документов, нет нормативов пайков и так далее, ничего этого нет», — заявил Куликов, отметив, что авторы фильма опираются на какие-то непонятные воспоминания, которых никто не видел в оригинале и которые существуют в пересказе.

В то же самое время, отмечает эксперт, ему прекрасно знакомы все архивные документы Третьего рейха, заточенные на пропаганду против советского населения, которая поразительным образом похожа на то, о чем говорят авторы готовящегося к выходу фильма.

«Я, как историк, знаю все документы, выпущенные Абвером в виде листовок, прокламаций и того, что разъясняли людям в Ленинграде и Советском Союзе, разъясняя, что пока вы здесь умираете, «жидобольшевики» жируют. Вот это содержание я знаю документально», — закончил мысль Куликов.

Напомним, что ранее режиссер Алексей Красовский заявил о скором выходе в прокат фильма «Праздник», который является «черной комедией» о «людях, которые даже в самые тяжелые для страны времена умудрялись жить лучше всех». Эта новость вызвала серьезный резонанс в российском обществе, в очередной раз подняв такие серьезные вопросы, как этичность в творческом процессе, а также пределы допустимых свобод.

По мнению ряда экспертов, имморализм и постмодернистский стёб даже над самыми табуированными темами в купе с отказом от исторической объективности, в конечном итоге может привести к подрыву социальной и культурной идентичности нашего народа подобно тому, как этого уже удалось добиться в 1991 году.

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