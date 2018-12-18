Фанаты Marvel ждут от Тома Холланда новых спойлеров в соцсетях

Лос-Анджелес, США, , 15:18 — REGNUM Фанаты Marvel начали обсуждать в соцсетях тему новых спойлеров от Тома Холланда. Это началось после того, как они узнали, что актер удалил себе четыре «зуба мудрости».

https://twitter.com/AebersoldAshley/status/1074777265370816512

Некоторые поклонники начали отпускать шутки по поводу того, что Холланд был под анестезией и мог разболтать сюжет фильма «Мстители: Финал», они предположили, что единственный, кто сейчас знает подробности — это дантист актера.

https://twitter.com/AperturePawn/status/1074816139199430656

Другие наоборот — радовались тому, что Холланд перенес такую операцию, но ничего не успел разболтать в соцсетях.

https://twitter.com/CamRamos95/status/1074686505564672000

Читайте также: Девушка показала на видео последствия частого просмотра аниме

Напомним, Том Холланд получил у фанатов Marvel репутацию известного распространителя спойлеров. В июне 2018 года Крис Пратт пожаловался журналистам на коллегу. Он сообщил, что на съемках фильма «Стражи галактики 2» Холланд походя рассказал ему сюжет «Мира Юрского периода 2».

Читайте ранее в этом сюжете: Крис Пратт пожаловался журналистам на Тома Холланда