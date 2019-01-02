Критики составили топ-10 лучших фильмов ужасов 2018 года

Лос-Анджелес, США, , 12:30 — REGNUM Составлен рейтинг лучших фильмов ужасов 2018 года. Первое место критики отдали фильму режисера Ари Астера «Реинкарнация». Полный список был опубликован на сайте издания Screen Rant.

Второе место в списке досталось картине «Тихое место» режиссёра Джона Красински, третью позицию заняла «Суспирия» Луки Гуаданьино. В топ-5 также вошли фильмы «Истории призраков» (Энди Найман, Джереми Дайсон) и «Месть» (Корали Фаржеа). В первой десятке лучших фильмов ужасов окаались «Мэнди» (Панос Косматос), «Аннигиляция» (Алекс Гарленд), «Оверлорд» (Джулиус Эйвери), «Новорождённый» (Ленни Абрахамсон) и «Хэллоуин» (Дэвид Гордон Грин).

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Напомним, фильм «Реинкарнация» вышел на большие экраны в июне 2018 года. При бюджете $10 млн он смог собрать в мировом прокате более $79 млн. По мнению некоторых критиков, он является одним самых нестандартных фильмов ужасов.

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