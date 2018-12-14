Армия Питера Паркера: «Человек-паук: сквозь вселенные»

Алёна Соколова, , 17:05 — REGNUM

Человек-паук — один из популярных героев комиксов Marvel. Супергерой, обладающий паучьим чутьем, невероятной для человека ловкостью, силой и умением выживать в Нью-Йорке и воспитывать негодяев. Он появлялся в комиксах с 1962 года, в мультсериалах — с 80-х годов, а в кино — в трилогии Сэма Рэйми с Тоби Магуайром в главной роли, позже — в дилогии Марка Уэбба с Эндрю Гарфилдом, и теперь герой плотно вошел в кинематографическую вселенную Marvel с лицом актера Тома Холланда.

При всем разнообразии «паучьих» версий самым полюбившимся зрителям супергероем оставался Тоби: его фильмам уже больше десяти лет, и они по-прежнему остаются самыми узнаваемыми.

13 декабря Sony совместно с Marvel выпустила на экраны анимационный фильм «Человек-паук: сквозь вселенные». Высочайшие рейтинги ожидания и первые оценки критиков (8,7 по рейтингу) говорят о том, что история Питера Паркера до сих пор нас волнует.

Напомним об исторической роли Человека-паука как супергероя. Стэн Ли и Стив Дитко создавали персонажа, олицетворяющего забитого подростка, подвергающегося насмешкам со стороны сверстников. К тому же именно этот герой был первым ребенком, не имеющим взрослого наставника (как, например, Бэтмен при Робине). Он должен был взрослеть в одиночестве и постигать азы спасения мира тоже самостоятельно. Жестоко? Возможно, но подобный расклад помогал многим детям понять, что в жизни возможно все: даже стать героем в одиночку, когда в тебя никто не верит. Давал возможность юным зрителям проассоциировать себя с героем.

Новый мультфильм от Sony и Marvel начинается с истории Майлза Моралеса — юного парнишки, школьника, который никак не может найти общий язык ни с одноклассниками, ни с родителями. Зато отлично ладит с дядей — рэпером и «крутым чуваком». Дядя отводит мальчишку в секретное место в бруклинской подземке, где они вместе разрисовывают стены граффити — не в качестве акта хулиганства, конечно, а, скорее, в качестве упражнения арт-терапии. И в этот момент Майлза кусает радиоактивный паук…

Сюжет классического «Человека-паука» повторяется: парень в начале не верит, что с ним случилось что-то необычное, а потом постепенно начинает ощущать последствия: конечности липнут к поверхностям, слух усиливается, несвязность и растерянность резко вырываются на передний план. Майлз превращается в еще более нескладного подростка — на потеху своим ровесникам.

Мир при этом находится под чуткой защитой Питера Паркера — действующего Человека-паука. Того самого, о чьих приключениях мы знаем с детства. Очередной злодей из супер-злодейской организации третирует супергероя, параллельно выстраивая адронный коллайдер, чтобы взломать пространства и открыть портал в мультивселенные.

Как можно догадаться, ему это удается. Спойлер: причины у него будут вполне себе оправданные и человеческие. В результате ожесточенной битвы Питер Паркер умирает, оставляя случайно оказавшемуся рядом Майлзу инструкции по спасению Нью-Йорка.

Вот здесь начинается самое неожиданное: поколение детей, воспитанных на супергеройских мультсериалах и фильмах, осознает, что их любимый герой внезапно беспомощен и, более того — уже мертв. Это шокирует и приковывает к экрану: нельзя же в фильме о Человеке-пауке убить Человека-паука в первые 15 минут? Или можно?..

Город скорбит, нам показывают отсылку к фильму «V — значит вендетта»: горожане массово скупают костюмы паука и приходят на похороны в масках. По городу распространяется паучий культ, а маленький Майлз остается один на один с ответственной миссией и необычными силами, пользоваться которыми он еще не научился.

Мы снова получаем архетип героя-одиночки и потерянного подростка — мир полон жестокости: либо он съедает тебя, либо ты учишься им управлять.

Правда, Майлз ненадолго одинок — полотно мультивселенных было порвано, и из подпространств появляются альтернативные герои.

Мы снова встречаем Питера Паркера, пришедшего из недалекого будущего. В параллельной вселенной он вел ту же жизнь, что и наш герой, но взрослая рутина все-таки не сберегла его чистых помыслов. Он обрюзг, стал ворчлив и ленив, расстался с ЭмДжей (главной любовью Человека-паука, талантливой журналисткой) и забросил подвиги. Это отсылает нас к «Логану», когда мы видим когда-то могучего Росомаху в качестве старого алкоголика, а профессора Ксавье — в образе полоумного старика. Жизнь не щадит никого, а шутки про то, что главными взрослыми ужасами являются цены на ЖКХ, кредиты и работа в офисе, оказываются суровой правдой.

Питеру Паркеру предстоит вспомнить, ради чего он сражался, и стать для юного Майлза тем, кого не было у него — наставником, верящим и поддерживающим новичка.

На помощь приходят и другие пауки — Гвен Стэйси (девушка-паук), Пэнни Паркер (девочка-паук из анимэ), нуарный Паук (черно-белый детектив из 30-х годов) и даже Свин-Паук (олицетворяющий мультяшные версии персонажа). Все эти герои когда-то пережили одну и ту же историю, появляясь на страницах редких комикс-выпусков.

Взрослые «Пауки» идут спасать мир, а Майлз переживает личностный кризис: как любой Человек-паук, он должен пройти через череду испытаний в одиночестве. Судьбу не обманешь, и без пережитых проблем стать тем, кто ты есть, очень сложно. Трудности сбрасывают с людей маски, показывая их истинную натуру — и об этом нам хотят сказать сценаристы. Героем в маске может оказаться любой из нас: но кто из нас готов заплатить за это самую высокую цену?

В каждой вселенной история одинакова: и Майлзу предстоит пережить семейную драму с предательством, найти свой стиль, дать отпор страхам.

Мультсериал стал своеобразным признанием в любви к истории Человека-паука. Здесь и камео Стэна Ли (особенно трогательное теперь, после его смерти), и множественные отсылки к предыдущим фильмам («взрослый» Питер Паркер подозрительно похож на Тоби Магуайра), мультфильмам (обязательно дождитесь конца титров!) и комиксам. В каждой фразе и ситуации чувствуется уважение к фанатам: от такой заботы на душе становится тепло и немного грустно — потому что мы видим, что эпоха тех, старых супергероев, завершается, уступая место молодой гвардии. Майлз — тоже канонный персонаж вселенной Marvel, но он — не Питер Паркер; он не останавливает поезд паутиной, не спасает любимую девушку из лап злодеев, не распыляет шутки со скоростью света. Ему еще предстоит стать тем, кого мы полюбим.

Интересна и необычная анимация произведения: с виду компьютерная графика постоянно разбавляется типичными комикс-сносками, словно мы не смотрим мультфильм, а пролистываем журнал. Поначалу это напрягает и смотрится инородно, непривычно; но к середине мы понимаем, что зрелище приковывает взгляд: неоновые краски привлекают внимание, узнаваемые наброски комиксов (многочисленные иллюстрации взрывов, раскадровки или передача ощущений героев) греют душу фанатам и расширяют культурные границы тех, кто прежде был не знаком с рисовкой комиксов. Раньше так не рисовали, а значит, мы наблюдаем относительно новое явление трансформации современной анимации. А саундтреки во время всего повествования дополняют картину, делая ее гармоничной, стильной и музыкальной.

В качестве эпилога создатели благодарят Стэна и Стива за то, что те напоминают нам — мы не одни. С верой в добро, с надеждой на героя, с пылким сердцем — мы никогда не останемся в одиночестве. И ведь это касается не только супергероев: любимые персонажи сериалов и книг также помогают нам справляться с трудностями жизни. Даже если кажется, что рядом никого нет, мы не можем сдаваться. У нас нет выбора: они, наши герои, в нас верят.

Возможно, для шестилетнего возраста эта мораль необычна: ребенок не поймет всей глубины смыслов и деталей произведения. Но ему станет близок Майлз: Человек-паук его времени. А значит, и этот абстрактный малыш никогда не останется одинок.

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