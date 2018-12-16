В Подмосковье срублена главная новогодняя ель страны

Москва, , 17:53 — REGNUM Главную новогоднюю ель страны уже срубили, скоро её доставят в Москву. Об этом 16 декабря сообщает агентство городских новостей «Москва».

Дерево, которое в этом году будет играть роль главной новогодней ёлки страны, было срублено в Московском учебно-опытном лесничестве в Щелковском районе Подмосковья. В ходе рубки дерева прошло театрализованное представление и праздничная ярмарка.

В качестве новогодней ёлки было выбрано дерево возрастом сто лет, высотой 27 метров и с диаметром ствола 60 сантиметров.

Уже в понедельник ёлку перевяжут для транспортировки и на автопоезде отвезут в Москву. 18 декабря её ввезут в Кремль через Спасские ворота, которые специально для этого случая будут открыты, и установят на Соборной площади Кремля.

Лучшую ель выбирали из 30 деревьев. При выборе учитывались как форма кроны ели и внешняя привлекательность, так и удобный подъезд транспорта к месту расположения дерева.

Сообщается, что на месте срубленной ели будет высажено несколько новых молодых деревьев.

В этом году ёлка будет украшена в стиле «Зимний лес», для наряда уже приготовлены несколько тысяч игрушек и более километра гирлянд.

Ранее сообщалось, что Главный Дед Мороз страны зажёг огни на Ёлке Победы в Музее Победы в Москве.

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