Зажжены огни на Ёлке Победы в Москве

Москва, , 17:15 — REGNUM Огни на Ёлке Победы в Музее Победы на Поклонной горе зажёг главный Дед Мороз Росии, прибывший из Великого Устюга. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба Музея Победы.

В праздничном мероприятии приняли участие более тысячи человек. В ходе праздника Дед Мороз объявил победителей Всероссийского конкурса детского рисунка «Нарисуй «Елку Победы» и поздравил с наступающим Новым годом финалистов конкурса рисунка, спортсменов из Вологодской области, детей-подопечных благотворительных фондов «Спешите, делать добро!» и «Подари жизнь», а также всех посетителей Музея Победы.

Музей Победы стал первым музеем, который Дед Мороз посетил в этом году во время своего Большого Новогоднего путешествия. Главный волшебник России пригласил всех участников и зрителей театрализованного представления на новогодний исторический квест «Ёлка Победы».

Также во время мероприятия в музее работали интерактивные площадки и были показаны различные мастер-классы, связанные с новогодней тематикой. А на специальной тематической площадке можно было отправить новогодние поздравления близким людям.

Ранее ИА REGNUM сообщало, какие города были названы самыми «новогодними» в России. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга были отмечены Суздаль, Углич, Казань, Великий Устюг и Кострома.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы самые нарядные города России на Новый год