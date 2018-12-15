Около 1,5 тыс. муниципальных библиотек закрылось в России с 2015 года

Санкт-Петербург, , 17:03 — REGNUM Около 1,5 тысяч муниципальных библиотек закрылось в России за последние три года. Такую статистику сообщил 15 декабря на заседании Совета по культуре и искусству в Санкт-Петербурге с участием президента страны Владимира Путина директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев.

При этом Афанасьев отметил, что, несмотря на массовое закрытие библиотек, библиотекари есть по всей стране.

Также он подчеркнул, что библиотеки являются базовым элементом культурной деятельности, поскольку они есть и в школах и в военных частях и в тюрьмах.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по культуре и искусству выразил обеспокоенность ростом цен на книги, в том числе детские.

В связи с этим Путин заявил, что одной из задач Национальной программы в сфере культуры будет обеспечение своевременного и ритмичного комплектования фонда библиотек.

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