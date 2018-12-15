Суббота, 15 Декабря 2018 года
18:26:25 МСК

Путин обеспокоен ростом цен на книги и комплектованием библиотек

Политика

Он потребовал обеспечить библиотеки в регионах новинками книжного рынка

Санкт-Петербург, 15 декабря 2018, 16:29 — REGNUM  Президент России Владимир Путин обеспокоен ростом цен на книги, в том числе детские. На этом фоне особое значение приобретает комплектование библиотек необходимой литературой. Об этом глава государства заявил в Санкт-Петербурге, на заседании Совета по культуре и искусству в субботу, 15 декабря.

По словам главы государства, в российской литературе «появляется всё больше интересных, содержательных авторов», одновременно увеличивается спрос на книжную продукцию, возрастают объёмы её выпуска.

«Но одновременно растут и цены на книги, и прежде всего — в сегменте детской литературы. В этой связи библиотеки, где можно свободно и, главное, бесплатно брать книгу, приобретают особое значение. Обеспечить своевременное и ритмичное комплектование фондов библиотек, в том числе новинками книжного рынка, — одна из задач Национальной программы в сфере культуры», — подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, задача формирования Национальной программы в сфере культуры была поставлена в майском указе президента РФ от 2018 года.

По словам Путина, Национальная программа в сфере культуры «должна получить сильное региональное измерение, стимулировать повышение качества и разнообразия культурной жизни в малых городах и посёлках страны».

В программе будет уделено внимание развитию сети региональных и муниципальных библиотек.

Читайте также: Путин запретил сокращать театры, музеи и творческие вузы в регионах

Читайте также: Путин: Затягивать с созданием культурных кластеров не стоит

Читайте развитие сюжета: Около 1,5 тыс. муниципальных библиотек закрылось в России с 2015 года

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Книгоиздание
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить