Путин обеспокоен ростом цен на книги и комплектованием библиотек

Санкт-Петербург, , 16:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин обеспокоен ростом цен на книги, в том числе детские. На этом фоне особое значение приобретает комплектование библиотек необходимой литературой. Об этом глава государства заявил в Санкт-Петербурге, на заседании Совета по культуре и искусству в субботу, 15 декабря.

По словам главы государства, в российской литературе «появляется всё больше интересных, содержательных авторов», одновременно увеличивается спрос на книжную продукцию, возрастают объёмы её выпуска.

«Но одновременно растут и цены на книги, и прежде всего — в сегменте детской литературы. В этой связи библиотеки, где можно свободно и, главное, бесплатно брать книгу, приобретают особое значение. Обеспечить своевременное и ритмичное комплектование фондов библиотек, в том числе новинками книжного рынка, — одна из задач Национальной программы в сфере культуры», — подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, задача формирования Национальной программы в сфере культуры была поставлена в майском указе президента РФ от 2018 года.

По словам Путина, Национальная программа в сфере культуры «должна получить сильное региональное измерение, стимулировать повышение качества и разнообразия культурной жизни в малых городах и посёлках страны».

В программе будет уделено внимание развитию сети региональных и муниципальных библиотек.

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