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Любимые сказки прочтут москвичам актёры театра и кино

Культура

Также зрителям будут представлены фрагменты балета «Щелкунчик»

Москва, 15 декабря 2018, 11:02 — REGNUM  Свои любимые сказки прочтут московским зрителям актёры театра и кино в рамках цикла семейных встреч «Рождественские чтения», который пройдёт в Москве Об этом 15 декабря сообщается на сайте мэра Москвы.

«Рождественские чтения» пройдут с 15 по 23 декабря. В мероприятии примут участие Татьяна Арнтгольц, Алена Хмельницкая, Сергей Горобченко и Гоша Куценко. Артисты прочтут сказки Шварца, Гаршина, Одоевского, Катаева, Маршака, Пушкина, а также русские народные сказки.

Также в мероприятии примут участие артисты Большого театра. они представят зрителям фрагменты балета «Щелкунчик».

Кроме того, гостей ждут фото‑ и автографсессии, а для маленьких зрителей из детских домов приготовлены новогодние подарки.

«Рождественские чтения» организованы совместно с центрами содействия семейному воспитанию «Сколковский», «Кунцевский» и «Наш дом».

Ранее ИА REGNUM сообщало о старте фестиваля «Путешествие в Рождество», который продлится в Москве до 13 января.

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