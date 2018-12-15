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В Москве стартовал фестиваль «Путешествие в Рождество»: фоторепортаж

Общество

На фестивале покажут балет на льду и спектакли российских и зарубежных театров, предложат сварить кашу из топора, скатиться с ледяной горки и поиграть в керлинг

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В Москве стартовал фестиваль «Путешествие в Рождество»: фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве

Москва, 15 декабря 2018, 01:22 — REGNUM  В Москве начал свою работу фестиваль «Путешествие в Рождество»: торжественная ярмарка на центральных улицах и в девяти парках продлится в столице до 13 января. Всего для гостей будет организовано 74 площадки с развлечениями.

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Фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве

Ключевые мероприятия пройдут на Красной площади, Манежной и Тверской площадях, Тверском бульваре, на улицах Кузнецкий Мост, Рождественке и на Новом Арбате. Также жители и гости столицы смогут посетить праздничные ярмарки в парках «Сокольниках», «Красной Пресне», «Фили», «Кузьминках», «Митино», Бабушкинском, Измайловском, Лианозовском и сквере по Олонецкому проезду.

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Фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве
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Фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве

Каждый парк подготовил свою тематическую программу для гостей фестиваля. Например, в парке «Сокольники» посетителей ждет «Театральное Рождество» с представлениями уличных и кукольных театров. В парке «Фили» создадут «Сказочное Рождество», где каждый желающий сможет почувствовать себя героем новогодних и рождественских сказок.

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ГУМ-ярмарка
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ГУМ-ярмарка
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Никольская улица
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Никольская улица

Гостей парка «Красная Пресня» на фестивале будет ждать историческая программа «Путешествие во времени: Новый год и Рождество конца XIX в.», а ландшафтный парк «Митино» приглашает всех в «Рождественскую кондитерскую».

Бабушкинский парк организовал для взрослых и юных гостей «Мастерскую Деда Мороза», Лианозовский парк — «Спортивное Рождество», а сквер по Олонецкому проезду — тематические мероприятия под названием «Новогодний подарок». В парке «Кузьминки» гостей ждет «Рождественская симфония».

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Новогодняя Красная площадь
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Новогодняя Красная площадь
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Фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве

Как сообщало ИА REGNUM, Москве в шестой раз пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество». В 2018 году фестиваль посвятят сказкам и персонажам из популярных книг. В культурной программе сделают акцент на произведениях отечественных и зарубежных писателей.

Читайте подробнее: Путешествие в Рождество» в Москве посвятят сказкам

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Фоторепортажи ИА REGNUM
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