В Москве стартовал фестиваль «Путешествие в Рождество»: фоторепортаж

Москва, , 01:22 — REGNUM В Москве начал свою работу фестиваль «Путешествие в Рождество»: торжественная ярмарка на центральных улицах и в девяти парках продлится в столице до 13 января. Всего для гостей будет организовано 74 площадки с развлечениями.

Ключевые мероприятия пройдут на Красной площади, Манежной и Тверской площадях, Тверском бульваре, на улицах Кузнецкий Мост, Рождественке и на Новом Арбате. Также жители и гости столицы смогут посетить праздничные ярмарки в парках «Сокольниках», «Красной Пресне», «Фили», «Кузьминках», «Митино», Бабушкинском, Измайловском, Лианозовском и сквере по Олонецкому проезду.

Каждый парк подготовил свою тематическую программу для гостей фестиваля. Например, в парке «Сокольники» посетителей ждет «Театральное Рождество» с представлениями уличных и кукольных театров. В парке «Фили» создадут «Сказочное Рождество», где каждый желающий сможет почувствовать себя героем новогодних и рождественских сказок.

Гостей парка «Красная Пресня» на фестивале будет ждать историческая программа «Путешествие во времени: Новый год и Рождество конца XIX в.», а ландшафтный парк «Митино» приглашает всех в «Рождественскую кондитерскую».

Бабушкинский парк организовал для взрослых и юных гостей «Мастерскую Деда Мороза», Лианозовский парк — «Спортивное Рождество», а сквер по Олонецкому проезду — тематические мероприятия под названием «Новогодний подарок». В парке «Кузьминки» гостей ждет «Рождественская симфония».

Как сообщало ИА REGNUM, Москве в шестой раз пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество». В 2018 году фестиваль посвятят сказкам и персонажам из популярных книг. В культурной программе сделают акцент на произведениях отечественных и зарубежных писателей.

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