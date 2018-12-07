МВД РФ: никаких централизованных запретов на рэп-концерты не было

Москва, , 14:40 — REGNUM Никаких указаний об отмене концертов рэп-музыкантов в регионах центральный аппарат МВД России не давал. Об этом 7 декабря заявил журналистам заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов.

«Указаний из центрального аппарата МВД России никаких на этот счет нет», — подчеркнул он.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на XVIII съезде партии «Единая Россия» назвал запреты рэп-концертов глупостью. Он добавил, что не следует действовать запретами, нужно «уметь работать с современной молодежной культурой».

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Как сообщало ИА REGNUM, за последний месяц в ряде регионов России были отменены концерты нескольких популярных рэп-исполнителей.

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