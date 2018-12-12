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Объявили дату премьеры новой полнометражки по аниме «Ван Пис»

Культура

В кинотеатрах Японии картину начнут показывать в августе 2019 года

Токио, 12 декабря 2018, 13:07 — REGNUM  В сети появилась информация о новом полнометражном аниме франшизы «Ван Пис», которое получит название One Piece Stampede. Об этом 11 декабря сообщил портал Anime News Network.

https://twitter.com/Anime/status/1072651005534322688

Стало известно, что в кинотеатрах Японии картину начнут показывать 9 августа 2019 года. Её дистрибуцией займется компания Toei Animation. Выход фильма на большие экраны будет приурочен к 20-летию показа первого эпизода аниме-сериала «Ван Пис». Эта картина станет уже 14-м по счету полнометражным фильмом франшизы.

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Напомним, «Ван Пис» можно перевести как «Большой куш». В центре повествования аниме-сериала и фильмов находится команда пиратов, которой управляет пират Манки Д. Луффи, тело которого имеет способность растягиваться, словно резина.

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