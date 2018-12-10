Романтическая манга «Притворная любовь» получит дополнительную главу

Токио, , 13:16 — REGNUM Популярная романтическая манга «Притворная любовь» (Nisekoi) получит спин-офф (ответвление от основного сюжета). Об этом 9 декабря сообщил портал Anime News Network.

https://twitter.com/Anime/status/1071781526814240768

Мангака Наоси Коми намерен выпустить дополнительную главу, которая займет 23 страницы. Она будет опубликована в журнале Shueisha's Weekly Shonen Jump, который выйдет в продажу 17 декабря 2018 года. Отмечается, что выход манги приурочен к выходу игровой экранизации, премьера которой намечена на 21 декабря 2018 года. Спин-офф манги расскажет о том, как Раку, однажды вернувшись домой из школы, получил в руки билеты на «тот самый фильм».

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Напомним, манга «Притворная любовь» выходила в период с 7 ноября 2011 года по 8 августа 2016 года, сейчас она полностью закончена. Одноименное аниме-шоу из 20 эпизодов сняла студия Shaft, сериал выходил в эфир с января 2014 года по май 2014.

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