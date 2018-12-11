«Союзмультфильму» удалось вернуть права на 70% «Золотой коллекции»

Москва, , 11:54 — REGNUM Кинокомпания «Союзмультфильм» смогла за последние два года вернуть 70% прав на мультфильмы «золотой коллекции». Об этом журналистам сообщил её председатель правления Юлиана Слащева.

Глава компании отметила, что всё это время шли и продолжают идти споры по поводу того, кому принадлежат персонажи классических мультфильмов. Слащева сообщила корреспондентам РИА Новости о том, что при возврате прав компания регистрирует на себя все товарные знаки.

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Напомним, в августе 2018 года обозреватель издания The Daily Beast США Наталья Винкельман заявила, что Винни-Пух из советского мультфильма «Приключения Винни-Пуха» выглядит забавнее своего американского коллеги. Она добавила, что он вполне может стать культовым персонажем.

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