Аналитики: аниме-индустрия демонстрирует рекордные показатели роста

Токио, , 16:15 — REGNUM Аналитики выяснили, что в 2017 году аниме-индустрия установила рекорд, она принесла доход в размере $19,1 млрд. Об этом 9 декабря сообщил портал Comicbook.

Издание уточняет, что увеличение дохода произошло не за счет внутреннего рынка Японии, который в последние годы уменьшался, а за счет того, что студии и дистрибьюторы вышли на зарубежный рынок, в том числе стали заключать сделки с мировыми потоковыми сервисами. Мировые продажи в 2017 году принесли индустрии около $8,81 млрд. По сравнению с 2016 годом её объем вырос на 30%.

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Ранее ИА REGNUM опубликовало топ-10 самой продающейся манги 2018 года. Первое место занял «Ван-Пис» Эйитиро Ода, он разошелся тиражом более 8,1 млн копий. В топ-5 также вошли «Моя геройская академия», «Атака титанов», «Коронный бросок» и «Хайкю!!» (Haikyu!).

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