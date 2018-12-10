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«Ральф против интернета» в третий раз вышел в лидеры кинопроката США

Культура

Сумма общемировых сборов анимационной картины составила уже около $258,1 млн

«Ральф против интернета» в третий раз вышел в лидеры кинопроката США
Цитата из м/ф «Ральф против интернета». реж Фил Джонстон, Рич Мур. 2018. США
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Лос-Анджелес, США, 10 декабря 2018, 16:36 — REGNUM  Анимационный фильм «Ральф против интернета» после третьих выходных показов вновь вышел в лидеры кинопроката США. Об этом 9 декабря сообщил портал MarketWatch.

Мультфильм смог принести создателям еще $16,1 млн. Таким образом, в кинопрокате США лента режиссеров Рича Мура и Фила Джонстона заработала уже $140,8 млн. Сумма её общемировых сборов составила около $258,1 млн.

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Напомним, на производство «Ральф против интернета» Walt Disney Pictures и Walt Disney Animation Studios потратили $175 млн. Персонажей в картине озвучили в том числе такие актеры, как Джон С. Райли, Сара Сильверман, Джек МакБрайер, Джейн Линч, Галь Гадот и Тараджи Хенсон.

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