Вышли трейлер и концепт-арт к продолжению аниме-сериала «Реальная девушка»

Токио, , 12:53 — REGNUM Стала известна дата выхода в эфир первой серии второго сезона романтического аниме-сериала «Реальная девушка» «3D Kanojo: Real Girl». Также студия Hoods Entertainment выложила в сеть новый концепт-арт и рекламные видео. Об этом 9 декабря сообщил портал Anime News Network.

https://twitter.com/pkjd818/status/1071965523921928192

https://www.instagram.com/p/BrM7kINghQO/

Первый эпизод продолжения шоу поклонники смогут увидеть 8 января 2019 года. В Японии второй сезон сериала будут показывать телеканал NTV и более 20 потоковых сервисов. Должность режиссёра по-прежнему занимает Такаши Наоя («Алиса и Дзороку», «Танец мечей: Цветочный круг», «Удача и Логика»).

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Напомним, в основе сериала «Реальная девушка» лежит одноименная манга Мао Нанами, автор выпускал её с 2011 по 2016 годы. Первый сезон первого сезона телеканал NTV показывал с 4 апреля по 20 июня 2018 года.

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