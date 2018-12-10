Видео: вышел тизер-трейлер новогоднего спецэпизода сериала «Доктор Кто»

Вашингтон, , 11:25 — REGNUM Компания BBC выпустила тизер-трейлер новогоднего специального выпуска сериала «Доктор Кто», который будет показан 1 января 2019 года. Ролик был опубликован на YouTube-канале BBC America.

Согласно описанию, новая серия расскажет о том, как в начале следующего года из глубин истории Земли в мир придет страшное зло. Доктору, Грэму, Райан и Ясу придется в очередной раз ликвидировать угрозу, после того, как они вернутся домой.

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Напомним, первая серия 11 сезона сериала «Доктор Кто» вышла на BBC One 7 октября 2018 года. Новым Доктором стала актриса Джоди Уиттакер. Ранее СМИ сообщили, что она продлила контракт с BBC и появится как минимум ещё в одном сезоне шоу.

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