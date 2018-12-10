Критики: фильм «Бамблби» наверняка понравится фанатам «Трансформеров»

Лос-Анджелес, США, , 08:05 — REGNUM Ряд известных критиков известных изданий Лос-Анджелеса выпустил хвалебные рецензии на фильм «Бамблби», который является первым спин-оффом (картина, являющаяся ответвлением от основных фильмов), выпущенным в рамках киновселенной «Трансформеры». Об этом 9 декабря сообщил портал Screen Rant.

С положительной оценкой, в частности, выступили журналисты таких журналов, как Variety, The Hollywood Reporter и The Wrap. По их мнению, картина сможет удовлетворить запросы поклонников этой вселенной благодаря продуманному сценарию, проработанным персонажам, сценам битв роботов и другим моментам. Также прозвучало мнение, что «Бамблби» вообще является лучшим кинофильмом франшизы.

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Напомним, события фильма «Бамблби» происходят в США в 80-х годах XX века. В России его премьера запланирована на 13 декабря 2018 года. Главную роль в картине исполнила актриса, модель и певица Хейли Стейнфилд.

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