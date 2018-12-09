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Стал известен вероятный кандидат на роль злодея в фильме о Джеймсе Бонде

Культура

Однако театральные критики сомневаются в данной кандидатуре

Вашингтон, 9 декабря 2018, 13:58 — REGNUM  Стал известен вероятный кандидат на роль главного злодея в очередном фильме о британском шпионе Джеймсе Бонде, сообщает 9 декабря порта «Народный новости».

Им может стать актер Рами Малек, известный по фильму как «Богемская рапсодия» и сериалу «Мистер робот».

Примечательно, что эксперты сомневаются, что Малек примет предложение, если оно ему будет сделано. Актер занят над работой над последним сезоном в сериале «Мистер робот».

Напомним, новый фильм о неуловимом британском агенте станет юбилейным: свет увидит 25-я картина про Джеймса Бонда. Предполагается, что главную роль в нем исполнит Дэниэл Крейг, однако официального подтверждения пока не было.

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