Вашингтон, , 13:58 — REGNUM Стал известен вероятный кандидат на роль главного злодея в очередном фильме о британском шпионе Джеймсе Бонде, сообщает 9 декабря порта «Народный новости».

Им может стать актер Рами Малек, известный по фильму как «Богемская рапсодия» и сериалу «Мистер робот».

Примечательно, что эксперты сомневаются, что Малек примет предложение, если оно ему будет сделано. Актер занят над работой над последним сезоном в сериале «Мистер робот».

Напомним, новый фильм о неуловимом британском агенте станет юбилейным: свет увидит 25-я картина про Джеймса Бонда. Предполагается, что главную роль в нем исполнит Дэниэл Крейг, однако официального подтверждения пока не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Учитель снимет фильм о Викторе Цое