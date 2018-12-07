В центре Воронежа демонтируют советские звезды

Воронеж, , 19:00 — REGNUM Декоративная конструкция в виде советских красных звезд, украшающая одну из арок на проспекте Революции в Воронеже, в ближайшее время будет демонтирована. Вернется ли конструкция на место, пока точно не ясно.

Судьба красных звезд обсуждалась 6 декабря в управе Центрального района, сообщила пресс-служба администрации города. В обсуждении участвовали председатель общественного совета при департаменте архитектуры и градостроительства Воронежской области, координатор сообщества за сохранение исторического наследия «Архдозор», краевед Ольга Рудева и координатор проекта «Том Сойер Фест» Антон Позднухов.

Как отмечалось на встрече, декоративный модуль в виде звезд в проездной арке между строениями 47−49 по проспекту Революции находится в аварийном состоянии и даже несет прямую угрозу жизни и здоровью людей. Поэтому принято решение о демонтаже конструкции.

Ольга Рудева напомнила, что звезды долгое время украшали центр Воронежа, они являются символом эпохи. По ее мнению, конструкция должна быть восстановлена. Однако будет ли проведена реставрация, пока не ясно: в управе пояснили, что для этого нужен инвестор, а кроме того, необходимо экспертное заключение.

Ранее власти Воронежа представили на общественное обсуждение концепцию проекта реконструкции проспекта Революции. В частности, разработчики обещают, что после проведения реконструкции центральная улица города станет удобнее для пешеходов, избавится от лишней рекламы и проводов.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле этого года был демонтирован другой известный символ Воронежа — баркалон «Меркурий». С 1970-х годов копия корабля Петровской эпохи, установленная энтузиастами, украшала акваторию Воронежского водохранилища. Несколько лет назад специалисты заявили о необходимости отреставрировать памятник, но тогда не нашлось денег. Когда весной 2018 года деньги выделили, выяснилось, что реставрировать уже нечего — памятник восстановлению не подлежит. В итоге макет корабля демонтировали, а взамен создали его копию и установили, но не на прежнем месте, а в одном из скверов города.

Об этом: В Воронеже устанавливают новый памятник баркалону «Меркурий»