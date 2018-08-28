В Воронеже устанавливают новый памятник баркалону «Меркурий»

Воронеж, , 13:07 — REGNUM Монтаж памятника баркалону «Меркурий» начался 28 августа в Воронеже, в сквере «Ильича» в Левобережном районе. Сообщение о начале работ по установке памятника на постамент, а также видео и фото появились на странице официальной группы администрации города Воронежа Вконтакте.

Как сообщается, демонтирована старая стела «Левобережный район». В течение ближайших дней макет корабля и постамент будут покрашены.

Памятник баркалону «Меркурий», построенному в XVII веке на воронежских верфях, был установлен силами энтузиастов-строителей в начале 1970-х годов в акватории Воронежского водохранилища на старой опоре ЛЭП. Памятник стал одним из символов города, наравне с официальными. Последнее десятилетие памятник находился на грани разрушения. Как сообщало ИА REGNUM, когда в апреле этого года все же было принято решение о реставрации, выяснилось, что реставрировать уже нечего.

В итоге было решение демонтировать памятник и создать новый, точно такой же. Памятник был создан силами завода «Воронежстальмост»: от прежнего памятника новому достались якорь, винт и носовая часть, специалисты сделали водоотводы и антикоррозийную обработку, чтобы сохранить памятник на долгое время.

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