Актриса Леа Сейду вновь снимется в фильме «бондианы»

Лондон, , 15:51 — REGNUM Стало известно, что Леа Сейду снимется в 25-м фильме «бондианы», актриса вновь исполнит роль доктора Мадлен Суонн. Об этом 7 декабря сообщил портал Mirror.

Таким образом, Сейду присоединится на съемочной площадке к актеру Бену Уишоу, который снова сыграет роль эксперта по технологиям. Режиссёр фильма Кэри Фукунага подтвердил информацию о том, что в проекте примут участие Рэйф Файнс и Наоми Харрис.

Читайте также: Китайские зрители хорошо встретили кинокомикс «Аквамен» Джеймса Вана

Напомним, Мадлен Суонн в фильме «007: Спектр» была дочерью умирающего злодея мистера Уайта, которого сыграл Йеспер Кринстенсен. Рэйф Файнс исполнил роль Гарета Мэллори (М), а Наоми Харрис — роль Ив Манипенни.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликован топ-10 самых обсуждаемых в Twitter фильмов 2018 года