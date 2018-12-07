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Актриса Леа Сейду вновь снимется в фильме «бондианы»

Культура

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Лондон, 7 декабря 2018, 15:51 — REGNUM  Стало известно, что Леа Сейду снимется в 25-м фильме «бондианы», актриса вновь исполнит роль доктора Мадлен Суонн. Об этом 7 декабря сообщил портал Mirror.

Таким образом, Сейду присоединится на съемочной площадке к актеру Бену Уишоу, который снова сыграет роль эксперта по технологиям. Режиссёр фильма Кэри Фукунага подтвердил информацию о том, что в проекте примут участие Рэйф Файнс и Наоми Харрис.

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Напомним, Мадлен Суонн в фильме «007: Спектр» была дочерью умирающего злодея мистера Уайта, которого сыграл Йеспер Кринстенсен. Рэйф Файнс исполнил роль Гарета Мэллори (М), а Наоми Харрис — роль Ив Манипенни.

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