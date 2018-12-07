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Китайские зрители хорошо встретили кинокомикс «Аквамен» Джеймса Вана

Культура

При этом картина не смогла побить рекорд кассовых сборов первого дня показов своего конкурента по жанру

Пекин, 7 декабря 2018, 15:10 — REGNUM  Картина «Аквамен» режиссёра Джеймса Вана и кинокомпании Warner Bros. собрала в первый день показа более $12,9 млн, а во время предварительных показов — около $1,3 млн. Об этом 7 декабря сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Стоит отметить, что фильм не смог превзойти показатели кинокомикса «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», который за этот же период собрал в Поднебесной более $21 млн. Тем не менее «Аквамен» получил высокие оценки зрителей, получив на сервисах Douban и Maoyan 8,4 (из 10) и 9,5 (из 10) баллов соответственно.

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Напомним, главную роль в фильме исполнил Джейсон Момоа. Также в проекте участвовали Эмбер Херд, Патрик Уилсон, Николь Кидман, Уиллем Дефо и Дольф Лундгрен.

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