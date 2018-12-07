Опубликован топ-10 самых обсуждаемых в Twitter фильмов 2018 года

Лос-Анджелес, США, , 15:29 — REGNUM Составлен топ-10 самых обсуждаемых фильмов в социальной сети Twitter в 2018 году. Первые три места заняли картины «Черная пантера», «Мстители: война бесконечности» и «Суперсемейка 2». Об этом 6 декабря сообщил портал CBR.

Вместе с ними в топ-5 вошли ленты «Звездные войны 8: Последние джедаи» и «Дэдпул 2». В топ-10 попали «С любовью, Саймон», «Излом времени», «Мир Юрского периода 2», «Безумно богатые азиаты» и «Форма воды».

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Напомним, фильм «Черная пантера» режиссёра Райана Куглера при бюджете $200 млн смог собрать в мировом прокате более $1,34 млрд, а мировая касса ленты «Мстители: война бесконечности» братьев Энтони и Джо Руссо составила более 2 млрд (её бюджет равен $321 млн).

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