Продюсеры фильма «Атака титанов» рассказали об их отношении к проекту

Вашингтон, , 14:09 — REGNUM Продюсеры будущего голливудского фильма «Атака титанов» — Дэвид Хейман и Масаёри Ока высказались по поводу этой экранизации популярной манги Хадзимэ Исаямы. Об этом 6 декабря сообщил портал Comicbook.

Хейман сказал, что Исаяма оказал им невероятную честь, доверив экранизировать свою мангу. Продюсер попросил зрителей с нетерпением ждать, когда он и другие члены проекта выпустят картину на большой экран. Масаёри Ока сообщил журналистам, что он сам является большим фанатом манги и также считает за честь то, что ему доверили работать над её экранизацией. Кинематографист заявил: он сделает все для того, чтобы картина не обманула ожиданий Исаямы и его поклонников.

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Напомним, в октябре 2018 года стало известно, что должность режиссёра проекта займет создатель фильма ужасов «Оно» Андрес Мускетти. Дэвида Хеймана зрители знают по его работе над циклом фильмов «Гарри Поттер», а Масаёри Ока известен им по роли Хиро Накамуры в сериале «Герои» и фильмам «Мег: монстр глубины» и «Тетрадь смерти».

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