В российском прокате лидирует фантастическая лента «Хроники хищных городов»

Москва, , 09:14 — REGNUM В России достаточно хорошо прошел первый день показов фильма «Хроники хищных городов» (Mortal Engines) режиссёра Кристиана Риверса по книге писателя Филипа Рива. Об этом 7 декабря сообщил портал Kinobusiness.

Издание отмечает, что согласно предварительным подсчетам, картина смогла собрать в кинотеатрах России и СНГ около 41−42 млн рублей. Ожидается, что в первые выходные показов она соберет на нашем кинорынке около 250−270 млн рублей. В топ-3 четверга (6 декабря 2018 года) также вошли ленты «Робин Гуд: начало» и «Ральф против интернета». Отмечается также, что лидером по показателю средней посещаемости стал фильм Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек».

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Напомним, главные роли в фильме «Хроники хищных городов» исполнили Роберт Шиэн («Геошторм») и Гера Хилмарсдоттир («Клятва»). Над созданием сценарной адаптации фильма работали Питер Джексон, Филиппа Бойенс и Фрэн Уолш.

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