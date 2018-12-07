Фильм «Власть» участвует в шести номинациях премии «Золотой глобус 2019»

Нью-Йорк, США, , 07:57 — REGNUM Стали известны названия фильмов-претендентов на премию «Золотой глобус», в наибольшем количестве номинаций участвует картина «Власть» режиссера Адама Маккея. Об этом 6 декабря сообщила газета The New York Times.

Главную роль в новом фильме Маккея исполнил актер Кристиан Бэйл, он сыграл бывшего вице-президента США Дика Чейни. Ради этой роли актер уже в который раз кардинально трансформировал свою внешность, серьезно набрав вес. Фильм участвует в шести номинациях «Золотого глобуса».

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Напомним, премьера картины в России состоится 21 февраля 2019 года. В ней также снялись актеры Элисон Пилл, Эми Адамс, Стив Каррел и Сэм Рокуэлл. Бюджет «Власти» составил $40 млн.

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