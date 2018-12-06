К фильму «Лего Фильм: Бэтмен» снимут продолжение

Лос-Анджелес, США, , 13:07 — REGNUM Режисёр Крис Маккей, снявший анимационный фильм «Лего Фильм: Бэтмен» сообщил поклонникам, что сейчас он работает над его сиквелом. Соответствующую публикацию кинематографист разместил 5 декабря в соцсети Twitter.

Издание Screen Rant пишет, что этот проект, очевидно, находится на самой ранней стадии реализации, поскольку кинокомпания Warner Bros. ещё не делала по его поводу официальных заявлений. Таким образом, на большие экраны картина выйдет не ранее 2021 года.

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Напомним, «Лего Фильм: Бэтмен» вышел на большое экраны в феврале 2017 года. При бюджете $80 млн картине удалось собрать в мировом прокате более $311 млн. В США она собрала около $175 млн.

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