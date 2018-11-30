Гранты вместо запретов — предложение Нарышкина по рэперам

Москва, , 00:52 — REGNUM Поддерживать творчество российских рэп-исполнителей грантами предложил Минкульту РФ директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на заседании оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения.

По его словам, рэп является «современной формой поэтического и музыкального творчества». Он подчеркнул, что раз к проблеме рэперов сейчас приковано внимание, то, возможно, стоит оказывать исполнителям этого жанра грантовую поддержку. Предложение Нарышкина поддержали члены оргкомитета. В связи с этим оргкомитет подготовит обращение к правительству с просьбой издать соответствующий указ.

Свое мнение насчет рэперов выразил и экс-глава Минкульта и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он заявил, что рэперы являются носителями «особого языка», а их творчество является очень популярным среди молодежи. Он добавил, что российский рэп сейчас является некой «заменой стадионной поэзии 1950−60-х годов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Краснодаре был задержан рэпер Хаски, который выступил перед своими поклонниками прямо на улице, на крыше автомобиля. Суд постановил арестовать исполнителя, однако 26 ноября это постановление суда было отменено. В следующие дни запреты на выступления коснулись и других рэперов. В некоторых регионах России были отменены концерты групп IC3PEAK и «Френдзона».

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