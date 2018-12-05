Концерт «Френдзоны» в Ярославле отменили из-за «давления десяти инстанций»

Ярославль, , 20:36 — REGNUM Группа «Френдзона» отменила концерт в Ярославле, который должен был состояться сегодня, 5 декабря, из-за «давления десяти инстанций». Об этом сообщил портал «Яркуб».

Мероприятие должно было пройти в клубе «Китайский Летчик Джао Да». Как заявили журналистам участники группы, давлении на администрацию клуба оказали, в том числе, отдел по борьбе с экстремизмом, прокуратура, СЭС, экспертно-криминалистический центр и даже «сотрудники отделов по делам несовершеннолетних».

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Музыканты отметили, что концерт не удалось согласовать даже после того, как они предложили поднять возрастной ценз и убрать из трек листа некоторые песни. По словам участников «Френдзоны», прокуратура вынесла «предостережение» по всем песням группы.

Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что 5 декабря 2018 года рэпер Jah Khalib на концерте, который прошел в московском дворце спорта «Мегаспорт» изменил строчку одной из своих песен. Перед этим исполнитель обратился к поклонникам в зале и попросил их вместо строчки «Всё, что мы любим — секс, наркотики» спеть «Всё, что мы любим — кекс, компотики».

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