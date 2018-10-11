В Петербурге отказались голосовать за «куб» для музея Достоевского

Санкт-Петербург, , 15:45 — REGNUM Совет по культурному наследию при правительстве Санкт-Петербурга отказался голосовать за или против проекта нового здания для музея Достоевского в Кузнечном переулке, передает корреспондент ИА REGNUM.

Воздержаться от голосования предложил вице-губернатор Игорь Албин. Он отметил, что новое здание в виде гранитного куба со стеклянным эркером и прозрачным лифтовым проемом — это новое прочтение Достоевского, которое шокирует жителей, в связи с чем чиновник предлагает еще подумать над вариантами развития этой концепции.

В ходе заседания Албин также обратил внимание на то, что в Петербурге более двадцати домов, где жил великий писатель, и филиал Музея Достоевского можно создать в каком-либо из них, отдав инвестору историческое здание для восстановления по системе «1 рубль за 1 квадратный метр». «Мы такие варианты не прорабатывали, и, честно говоря, я о такой системе не знала», — заявила директор музея Наталья Ашимбаева.

Новое здание может появиться на месте утраченного дома №7 по Кузнечному переулку. В доме №5 располагается мемориальная квартира Федора Достоевского, в доме №9 — университет. Оба здания являются памятниками архитектуры. Дом №7 был снесен в 1970-е годы и долгое время на этом месте располагался сквер — нужны и редкий зеленый пятачок для этих кварталов. Однако не так давно поправкой депутатов-единороссов Сергея Никешина и Марии Щербаковой этот участок исключили из ЗНОП (зеленых насаждений общего пользования), то есть сквер лишился охраны.

Автором нового проекта является архитектор Евгений Герасимов. Градозащитники полагают, что оно является чужеродным для среды Достоевского, но большинство петербургских архитекторов положительно отнеслись к концепции.

Новый комплекс будет состоять из пяти этажей общей площадью 2 тыс. 99 кв. метров, там предполагается устроить театральный зал, заведение общепита, интерактивную библиотеку, лекционные залы, магазины, зимний сад и хранилище. Герасимов заявлял, что «это здание очень дорогое» и «оно будет сделано очень хорошо».

Здание будет прилегать к действующему музею-квартире. Проект является благотворительным, его инвестором выступает Фонд поддержки и развития музея им. Ф.М. Достоевского «Петербург Достоевского». Объем средств, которые планируется направить на создание нового корпуса музея-квартиры, составляет 700 миллионов рублей.

Учредителями Фонда «Петербург Достоевского» стали сам архитектор Евгений Герасимов, директор Музея Достоевского Наталья Ашимбаева и сын экс-главы РЖД Андрей Якунин.

После постройки нового здания музей получит современный театральный зал площадью 117 кв. метров, в подвале же Дома Достоевского, где сейчас размещается старый зал почти такого же размера, устроят фондохранилище. Выставочный зал в старом здании вместе с фойе занимает сейчас 103 кв. метра. В новом корпусе музею дадут 244 кв. метра выставочных пространств.

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Между тем, жители резко высказываются и против застройки сквера, и против предложенного фасадного решения.

«Неуместный куб-урод Достоевский проклянет», — сообщалось на плакате одинокого пикетчика у дверей здания КГА, где проходил сегодня Совет по культурному наследию. В итоге, решение о запуске проекта, судя по всему, откладывается.

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