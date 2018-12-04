Вышел официальный русскоязычный трейлер кинокомикса «Капитан Марвел»

Лос-Анджелес, США, , 07:46 — REGNUM Студия Marvel выпустила официальный трейлер фильма «Капитан Марвел», премьера которого пройдет в России 7 марта 2019 года. Видео было опубликовано 3 декабря на YouTube-канале «Marvel Россия».

В 2,5-минутном ролике поклонники киновселенной могут видеть новые кадры будущей картины режиссёров Анны Боден и Райана Флека. Кэрол Денверс показана как в образе пилота ВВС, так и в образе гибрида человека и представителя инопланетной расы крии.

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Напомним, главную роль в фильме сыграла актриса Бри Ларсон. Также в нем снялись Джуд Лоу, Сэмюэль Л. Джексон, Джемма Чан и Джимон Хонсу.

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