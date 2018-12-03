Опубликованы первые кадры будущего сериала DC «Болотная тварь»

Лос-Анджелес, США, , 19:07 — REGNUM В сеть выложили первые кадры будущего сериала «Болотная тварь» по комиксам DC, который находится в производстве лишь несколько недель. Фотографии были опубликованы 2 декабря на портале Comicbook.

https://twitter.com/swamp_tv/status/1068964541000638464

Актриса Кристал Рид исполнит роль Эбби Эркан, а Энди Бин — роль Алека Холланда. На фотографиях показано, как снималась сцена, в которой ученые плавают на лодке. Должность продюсера проекта занял Джеймс Ван, снявший фильм «Аквамен».

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Напомним, в комиксах DC ученый Эбби Эркан отправляется исследовать болото в штате Луизиана, которое поразил смертельный вирус. У неё складываются романтические отношения с другим представителем научного сообщества — Алеком Холландом. В результате несчастного случая Эбби теряет Алека, думая, что он погиб. Однако в итоге выясняется, что её возлюбленный может быть жив.

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