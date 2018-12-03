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Ученые Кембриджского университета сняли фильм на вавилонском языке

Культура

В нём рассказана история о мужчине, который отомстил чиновникам за убийство своего козла

Кембридж, Великобритания, 3 декабря 2018, 14:40 — REGNUM  Сотрудники Кембриджского университета сняли 20-минутный фильм «Бедный человек из Ниппура», в котором все герои говорят на «мертвом» вавилонском языке. Видео было опубликовано на YouTube-канале Cambridge Archaeology.

Сюжет картины рассказывает зрителям о мужчине, который отомстил городским чиновникам за убийство своего козла. Создатели фильма отмечают, что на вавилонском языке никто не говорит уже около 2 тыс. лет. Съемками руководил доктор Мартин Уортингтон.

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Исследователи отмечают, что если судить по басням Эзопа, история, показанная в фильме, появилась более 2,7 тыс. лет назад. Впервые она была написана на глиняных табличках и занимала 160 строк текста. Её главным героем был нищий по имени Гимил-Нинурта.

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