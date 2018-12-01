Интернет против дружбы: мультик о том, как правильно бросать своих

Марина Александрова, , 10:58 — REGNUM

Пожалуй, это тот случай, когда идея для сиквела популярной когда-то истории просто напрашивалась, и то, что этот сиквел сняли, вопросов не вызывает. Хотя явный дефицит свежих идей в Голливуде вообще и в голливудской мультипликации в частности уже приобретает черты катастрофы. В конце концов, классические игры для автоматов и приставок то и дело портируют для PC, так почему бы незлобивому громиле Ральфу с его маленькой шустрой подружкой Ванилопой фон Кекс не выйти, наконец, в Интернет? Гулять так гулять!

Такой «вотоэтоповорот» позволял сделать очень многое. Например, рассказать детям об Интернете, о его огромных возможностях и больших опасностях, ну, а взрослым дать взглянуть на свое любимое времяпрепровождение свежим взглядом (прием остраннения — великая вещь). Или показать, что расширение горизонтов вовсе не обесценивает чего-то небольшого, но драгоценного. Увы, в итоге получилась довольно приятная и нескучная, даже с претензией на некоторую глубину, но при этом, как ни странно, более сиропная, чем ванилопин «Сладкий форсаж», сказочка. Причем, разнообразной лжи в этой сказке оказалось куда больше, чем правдивых намеков. Не обошлось и без добавления сомнительных субстанций, которые очень напоминают если не яд, то что-то не вполне полезное для здоровья.

Прежде всего, о возможностях Интернета хоть и рассказали, но как-то странно и однобоко. Ничего не сказав про его образовательные, познавательные и даже спасающие человеческие жизни возможности, но сконцентрировавшись на сугубо развлекательных и потребительских вещах — играх (что как бы вроде и логично, учитывая происхождение главных героев), сетевой коммерции, фанатских сообществах и тупых видеороликах. Причем, это вовсе не сатира и даже не критика. Сатира предполагает некий позитивный идеал, на несовпадения действительности с которым негодует автор. Рич Мур и Фил Джонстон четко придерживаются объективистского «сэ ля ви». Да, подавляющее большинство юзеров в интернете страдают полной фигней, чему вполне соответствует образ болванчиков с квадратными головами. Да, все забито рекламой, «лайки» накручиваются ради денег, кругом шныряют сомнительные спамботы, можно подцепить вирус, но это… нормально. И это, в общем-то, и все опасности Интернета. Ах да, можно еще начитаться про себя злых комментов и впасть в депрессию, но каждый волен их просто не читать (расскажите это тысячам подростков, которые каждый день становятся жертвами сетевой травли)…

А так в Сети все просто лучезарно, кругом небоскребы информации, бешеные скорости, комфорт и юзерфрендли, а тотальную навязчивость сервиса, как и комменты, можно игнорировать. Потребляй контент и в ус не дуй! А если поднакопилось агрессии в реале, можно слить ее в зубодробительных игрушках вроде «Убойных гонок», в которых можно позволить себе абсолютно все и нет никаких правил. Как ни странно, именно эта мрачная игра, где все против всех и можно оказаться сожранным сухопутной акулой или сожженным из огнемета, а твоими спутниками вместо милых птичек и зверюшек станут помойные голуби и бродячие собаки, оказывается раем обетованным для Ванилопы — а вместе с нею, вероятно, и для маленьких зрителей.

Вообще жесткость и агрессивность под благостными масками, словно осколки стекла в варенье, торчат из сюжета на каждом шагу. Причем, в благостность и дружелюбие некоторых персонажей ну, очень трудно поверить. Холодноватая и напористая шоуменка Класс, как говорится, отлично знающая, с какой стороны у бутерброда масло, мелкий жулик Спамли, Шэнк и ее банда стритрейсеров почему-то, чуть что, спешат на помощь героям, будто Чип и Дейл, то и дело изрекая слащавые мудрости. А вот прекрасные принцессы готовы накинуться на любого случайного гостя со всем, что под руку подвернется, причем, Золушка сноровисто делает из своей хрустальной туфельки «розочку» (момент на мой вкус какой-то особенно неприятный, если не сказать резче). Впрочем, и тут все заканчивается безоблачно. Ирония компании «Уолт Дисней» над собственными штампами оказывается довольно-таки беззубой и густо замешанной на модной гендерной тематике. Непонятно, над чем иронизируют больше — над новомодным трендом «сильная женщина» или тем старомодным фактом, что «проапгрейженным» принцессам зачем-то по-прежнему нужен для счастья мужчина. Финальное обряжание Ральфа в костюм Белоснежки и «реанимационый» поцелуй от Принца-лягушки окончательно превращает происходящее в сумасшедший дом. Впрочем, это безумие вполне узнаваемое.

Безумие и хаос — это и есть то, к чему, по сути, стремится Ванилопа и что обретает в финале. То есть, нет, «непредсказуемость и отсутствие правил», конечно же. И настоящий друг, как учат нас создатели мультика, не должен испытывать по этому поводу ни малейшего негатива, а должен радостно позволить дорогому человеку идти к своей мечте, какой бы она ни была. Впрочем, Ральф не имеет практически ничего против влекущего подружку нуара и беспредела «Убойных гонок», он всего лишь инфантильно хочет удержать ее рядом, несмотря на то, что ей с ним давно скучно. И заслуженно получает порцию экстремальной психотерапии. Впрочем, Ванилопа тоже учится быть терпимее — этакая семейная консультация на краю гибели, за миг до гарантированного хэппи-энда.

Кстати, отношения этих двоих во втором фильме похожи не на дружбу, а именно на неравный брак, который дал критическую трещину. Если в «Ральфе» одной из фишек было то, что такие непохожие персонажи смогли подружиться, то в сиквеле непонятно, что их вообще столько времени удерживало вместе — ведь у них совершенно разные интересы, а для дружбы все-таки необходимо что-то общее. Так что «развод» неизбежен — и он оказывается благом для обоих, которым теперь лучше общаться на расстоянии или во время коротких встреч. Хэппи-энд выглядит по-взрослому неоднозначным, а дружба как ценность проигрывает индивидуалистическому пониманию «свободы от всего и «своего пути». Чтобы дружить, вообще не обязательно быть рядом, внушают детям». Ведь для общения есть Интернет, а Своя Мечта важнее всего! Ради нее можно бестрепетно оставить и старых друзей, и поднадоевшую родину.

Пока смотришь этот мультик, возникает стойкое чувство, что в мир голливудской кинопродукции для детей пробрались вирусы, тиражирующие «ошибки и уязвимости» взрослой реальности, в которой что-то очень неладно. Место мужественных героев-рыцарей и героинь, чья слабость не мешает им быть храбрыми, добрыми и чистыми сердцем, все больше занимают инфантильные, недотепистые мужчины-мальчики и отдувающиеся за двоих, вечно что-то доказывающие себе и окружающим девочки, девушки и дамы. Жесткость и даже жестокость становятся все более привлекательными, из отношений исчезает теплота и непосредственность, взросление непременно связано с огрубением чувств и манер, с постижением неприглядных сторон жизни. Крепкой детской дружбе, открытиям и чудесам остается все меньше места, а вечную мудрость заменяют расхожие советы из психологических колонок дамских сайтов.

Вряд ли в этом виноват Интернет. Ведь он — как и Голливуд — всего лишь зеркало общества. Или все же зеркало так называемого «семейного» кино кривовато и, скорее, напоминает линзу, которая увеличивает не самые лучшие и полезные детям вещи, а вечные ценности делает ничтожными в угоду «взрослому» цинизму, индивидуализму и меркантильности? Очень похоже на то, что этой системе давно требуется целебная перезагрузка…

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