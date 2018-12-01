Проект музея блокады Ленинграда победил на фестивале в Амстердаме

Амстердам, , 01:07 — REGNUM Проект музея блокады Ленинграда был признан лучшим в номинации «Культура» на амстердамском Всемирном фестивале архитектуры, сообщает официальный сайт фестиваля.

Сообщается, что проект музея подготовило архитектурное бюро «Студия 44». Согласно проекту, площадь музейного комплекса составит 24,8 тысяч квадратных метров. Также авторы проекта планируют создать в музее «матрицу состояний и переживаний», которая позволит посетителям увидеть войну глазами жителя блокадного Ленинграда. Также в музее будет размещен зал памяти жертв блокады.

Всего в финале конкурса в Амстердаме участвовали 16 проектов, среди которых было здание детского сада в Японии и проект преобразования британского железнодорожного вокзала Лондон-бридж. В шорт-листе фестиваля участвовали шесть проектов из России, в том числе и столичный парк «Зарядье». Фестиваль проводился с 28 по 30 ноября.