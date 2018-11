В Британии не будут финансировать фильмы, где у злодеев есть шрамы на лице

Лондон, , 08:55 — REGNUM Британский институт кино (BFI) заявил о том, что больше не будет финансировать фильмы, в которых будут присутствовать персонажи-злодеи с шрамами на лице. Об этом 29 ноября сообщил портал Daily Mail.

Организация пояснила, что таким образом она хочет изменить отношение общества к людям со шрамами. Инициатива является частью кампании «Я не твой злодей» (I Am Not Your Villain) организации Changing Faces. Таким образом, финансирование не получат фильмы, в которых присутствуют злодеи вроде Фредди Крюгера или Дарта Вейдера.

Напомним, Британский институт кино является некоммерческой организацией, изначально это была частная компания (основана в 1933 году), однако в 1983 году она перешла под государственный контроль.

