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Видео: Сильвестр Сталлоне официально попрощался с ролью Рокки Бальбоа

Культура

Актер выложил в сеть видеообращение

Видео: Сильвестр Сталлоне официально попрощался с ролью Рокки Бальбоа
Цитата из к/ф «Рокки-3». Реж. Сильвестр Сталлоне. 1982. США
Сильвестр Сталлоне в роли Рокки Бальбоа

Лос-Анджелес, США, 29 ноября 2018, 08:07 — REGNUM  Сильвестр Сталлоне выложил в сеть видеоролик, в котором он заявил, что прощается с ролью боксера Рокки Бальбоа. Видео было опубликовано 29 ноября на официальной странице актера в Instagram.

https://www.instagram.com/p/Bquk06OharC/

Актер написал, что в течение 40 лет он имел возможность играть этого персонажа, но, к сожалению, все так или иначе подходит к концу, хотя этот факт и разбивает его сердце.

«Самое замечательное в том, что Рокки никогда не умрет, потому что он живет в вас», — добавил Сталлоне.

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Напомним, 14 ноября в российский кинотеатрах начали показывать фильм «Крид 2», в котором Сильвестр Сталлоне вновь сыграл одного из самых своих известных героев. Роль сына Адониса Крида (сына Апполо Крида) в фильме исполнал актер Майкл Б. Джордан.

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