Специальная серия «Игры престолов» не будет транслироваться в эфире HBO

Нью-Йорк, США, , 07:53 — REGNUM Телеканал HBO подтвердил информацию о том, что будет выпущен специальный эпизод сериала «Игра престолов», в котором вновь появится актер Шон Бин. Об этом 29 ноября сообщил портал Entertainment Weekly.

Этот эпизод был снят еще в начале 2018 года в Белфасте, руководил съемками Конан О’Брайен. Сейчас выяснилось, что серия не будет транслироваться в эфире HBO, она будет включена в домашний DVD-сборник, в который войдут все сезоны. Этот сборник поступит в продажу уже после того, как телеканал закончит показ финального сезона сериала.

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Ранее ИА REGNUM опубликовало несколько забавных роликов, которые выложила в сеть актриса Лена Хиди, исполнившая в «Игре престолов» роль Серсеи Ланнистер. В этих видео показано, как актеры «Игры престолов» соревнуются в фыркании.

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