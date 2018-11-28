Создатель «Ходячих мертвецов» выпустит новое шоу в жанре «предапокалипсиса»

Лос-Анджелес, США, , 14:54 — REGNUM Создатель популярного сериала «Ходячие мертвецы» Роберт Киркман намерен выпустить новое шоу, которое получит название «5 лет» (5 Year). Об этом 27 ноября сообщил портал Deadline.

Согласно новой идее Киркмана, будущий сериал будет выполнен не в жанре постапокалипсиса, а в жанре «предапокалипсиса». Он расскажет зрителям о событиях, которые будут происходить на Земле на протяжении пяти лет перед тем, как на неё упадет метеорит, несущий смертельную опасность всему живому. Производством шоу займется Skybound Entertainment Киркмана и канадская компания Entertainment One.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что продолжение девятого сезона сериала «Ходячие мертвецы» телеканал AMC покажет 10 февраля 2019 года. Об этом сообщил ведущий шоу Talking Dead Крис Хардвик.

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