Памятник Расулу Гамзатову установили в Непале

Нагаркота, Непал, , 17:23 — REGNUM Памятник выдающемуся советскому поэту Расулу Гамзатову установили в Непале, в горном районе Нагаркота. Бюст, отлитый из бронзы, был торжественно открыт под композицию «Белые журавли», сообщили ИА REGNUM 28 ноября в пресс-службе постоянного представительства Дагестана при президенте России.

Создателем памятника является советский скульптор, народный художник Дагестана Абдулажид Газалиев, который был земляком и другом Гамзатова.

Временный поверенный в делах России в Непале Юрий Южанинов во время церемонии отметил, что в связи с данным событием российско-непальские отношения приобретают новую окраску и содержательное наполнение в культурно-гуманитарной сфере.

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Как сообщало ИА REGNUM, об идее установки в Непале памятника Расулу Гамзатову сообщил год назад, в ноябре 2017 года, в ходе рабочего визита в Дагестан чрезвычайный и полномочный посол этой страны в Российской Федерации Риши Рам Гхимире. На встрече с главой республики Владимиром Васильевым гость напомнил, что Гамзатов трижды бывал в Непале и даже посвятил ему две поэмы. Речь шла о произведениях «Колесо жизни» и «Живая богиня Кумари».