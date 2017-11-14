Дагестан и Непал объединят туризм и Расул Гамзатов

Махачкала, , 18:17 — REGNUM Чрезвычайный и полномочный посол Непала в Российской Федерации Риши Рам Гхимире посетил с рабочим визитом Дагестан. На встрече с врио главы республики Владимиром Васильевым он заявил, что у Непала и Дагестан много общего. В первую очередь это то, что в южноазиатской стране проживают 105 этнических групп, говорящие на 125 языках.

«Знаю, что и в Дагестане много народностей, и есть министерство, которое занимается национальными вопросами. У нас состоялась очень плодотворная встреча с его руководителем. Надеемся наладить обмен опытом в области межнациональных отношений», — обозначил одну из целей своего визита посол.

Кроме того, схожи, по словам Риши Рама Гхимире, и географические особенности — большая часть территории Непала расположена в горной местности. Республики могли бы налаживать сотрудничество в области туризма, высказал свое пожелание посол. Его поддержал и руководитель Дагестана Владимир Васильев. Он считает перспективными развитие отношений между республиками в сфере туризма и культуры, а также обмен опытом в области межнациональных отношений.

«Уверен, что в Непале много добрых и интересных людей. Дагестан тоже этим отличается — жители республики очень гостеприимны и доброжелательны. Наши страны выстраивают отношения, мы за этим наблюдаем. Со своей стороны мы настроены продолжать сотрудничество, которое наши коллеги развивают», — цитирует Васильева РИА «Дагестан».

Одним из первых шагов сторон навстречу друг другу станет установка в Непале памятника знаменитому дагестанскому поэту Расулу Гамзатову, который бывал в стране и даже посвятил ей две поэмы. В настоящее время вопрос открытия монумента прорабатывает непальская диаспора в России.

В ходе своего визита в Дагестан посол Непала посетил Шамильский район. Он побывал на родине первого дагестанца — покорителя Эвереста. Г-н Риши Рам выразил своё восхищение красотой горного Дагестана и гостеприимством горцев. В подарок от районной администрации ему преподнесли бурку и папаху.

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Напомним, в июне 2017 года Дагестан с рабочим визитом посетил чрезвычайный и полномочный посол Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации Ив Россье. В рамках визита делегация из Швейцарии посетила Дагестанский государственный университет, побывала в музейном комплексе «Дом Петра I», дербентскую Джума-мечеть и цитадель «Нарын-кала». Весной 2017 года Дагестан посетила делегация иранских и корейских бизнесменов, которые рассматривают республику как весьма перспективный регион для вложения инвестиций.

Стоит отметить, что регионы Северного Кавказа в последние годы все больше притягивают внимание властей Ближнего Востока, Африки и Азии. Так, на днях в Ингушетии побывала делегация послов из 14 арабских государств. Целью визита в северокавказскую республику представителей из Марокко, Алжира, Джибути, Палестины, Судана, Бахрейна, Сомали, Ирака, Туниса, Катара, Йемена, Иордании и Египта стало знакомство с инвестиционным потенциалом Ингушетии.