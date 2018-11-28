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Звезда «Академии вампиров» присоединилась к проекту сиквела «Зомбиленд»

Культура

Героиня Зои Дойч будет испытывать влечение к Каламбусу, которого сыграет Джесси Айзенберг

Лос-Анджелес, США, 28 ноября 2018, 15:12 — REGNUM  Актриса Зои Дойч, которую зрители знают по фильму «Академия вампиров» и сериалу «Двойник», присоединилась к актерскому составу сиквела «Добро пожаловать в Zомбилэнд». Об этом 27 ноября сообщил портал Deadline.

https://twitter.com/DEADLINE/status/1024778458759491584

Таким образом, на съемочной площадке она составит компанию Вуди Харрельсону, Эмме Стоун, Джесси Айзенбергу и Эбигейл Бреслин. Отмечается, что в будущей картине героиня Дойч будет испытывать романтическое влечение к Каламбусу (Джесси Айзенберг).

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Напомним, снимает вторую картину всё тот же режиссер Рубен Флейшер, который сейчас празднует успешное выступление в прокате фильма «Веном». Премьера продолжения «Добро пожаловать в Zомбилэнд» запланирована на 10 октября 2019 года.

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