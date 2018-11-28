Среда, 28 Ноября 2018 года
13:21:06 МСК

Мединский призвал снимать в России больше блокбастеров

Культура

«Значок Фонда кино должен стать знаком качества»

Москва, 28 ноября 2018, 12:30 — REGNUM  Для увеличения сборов в отечественном кинопрокате необходимо снимать больше блокбастеров, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

«Мы будем ставить перед Фондом кино соответствующую задачу: снимать больше блокбастеров, значок Фонда кино должен стать знаком качества, ориентироваться на максимально широкую аудиторию», — заявил Мединский в интервью «Аргументам и фактам».

По его словам, в прокате успехов пользуются фильмы про супергероев, поэтому необходимо производить нечто подобное, но с «учетом национальной специфики».

Напомним, ранее министр культуры Владимир Мединский заявил, что российские фильмы показали к 2018 году рекордные сборы, которые достигли 12,5 млрд рублей, по сравнению с 6,1 млрд рублей кассовых сборов 2012 года. Доля сборов российского кино по сравнению с зарубежным за эти годы также выросла с 15,5% до 30%.

Читайте также: Мединский: В России откроют две тысячи кинозалов к 2024 году

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наше кино
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить