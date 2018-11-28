Мединский призвал снимать в России больше блокбастеров

Москва, , 12:30 — REGNUM Для увеличения сборов в отечественном кинопрокате необходимо снимать больше блокбастеров, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

«Мы будем ставить перед Фондом кино соответствующую задачу: снимать больше блокбастеров, значок Фонда кино должен стать знаком качества, ориентироваться на максимально широкую аудиторию», — заявил Мединский в интервью «Аргументам и фактам».

По его словам, в прокате успехов пользуются фильмы про супергероев, поэтому необходимо производить нечто подобное, но с «учетом национальной специфики».

Напомним, ранее министр культуры Владимир Мединский заявил, что российские фильмы показали к 2018 году рекордные сборы, которые достигли 12,5 млрд рублей, по сравнению с 6,1 млрд рублей кассовых сборов 2012 года. Доля сборов российского кино по сравнению с зарубежным за эти годы также выросла с 15,5% до 30%.

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