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Netflix экранизирует произведения автора «Чарли и шоколадной фабрики»

Культура

Компания приобрела права на ряд книг Роальда Даля

Netflix экранизирует произведения автора «Чарли и шоколадной фабрики»
Иллюстрация: Defense.gov
Книги Роальда Даля

Нью-Йорк, США, 28 ноября 2018, 12:29 — REGNUM  Netflix объявила о намерении в 2019 году начать снимать фильмы и сериалы по детским романам британского писателя Роальда Даля. Вместе с анонсом компания выпустила рекламный промо-ролик, он был опубликован 27 ноября на портале Digital Spy.

Новые экранизации получат такие книги, как «Чарли и шоколадная фабрика», «Эсио Трот», «Твитты», «БДВ, или Большой и Добрый Великан» и другие романы. Компания сообщила, что приобрела права на производство картин по этим произведениям.

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Напомним, самой известной книгой Роальда Даля является «Чарли и шоколадная фабрика», на её основе было выпущено три экранизации. Последнюю в 2005 году снял режиссёр Тим Бёртон, главную роль в фильме исполнил актер Джонни Депп.

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