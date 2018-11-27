Продюсер «Симпсонов» рассказал о запретных темах популярного мультсериала

Москва, 27 ноября 2018, 12:21 — REGNUM Продюсер сериала «Симпсоны» Майк Рейсс 26 ноября во время визита в Москву рассказал журналистам о том, чего поклонники никогда не увидят в их любимом шоу.
На вопрос о том, придерживаются ли создатели «Симпсонов» каких-то запретов, Рейс заявил корреспонденту РИА Новости, что в сериале никогда не появится сцена, в которой Гомер изменяет Мардж. Продюсер добавил: он также не может себе представить, чтобы отец популярного мульт-семейства ударил свою жену.
Читайте также: Сценарист и продюсер «Симпсонов» не против эмиграции в Россию
Ранее в интервью журналистам Майк Рейсс сообщил, что он является «полностью русским по материнской линии». При этом продюсер отметил, что он не против эмигрировать в Россию и рассматривает нашу страну как «запасной аэродром».
Читайте ранее в этом сюжете: Сценарист и продюсер «Симпсонов» не против эмиграции в Россию