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Открытие Года театра в России состоится 13 декабря

Культура

Возглавила оргкомитет по проведению Года театра Ольга Голодец

Открытие Года театра в России состоится 13 декабря
Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР
Большой театр

Москва, 28 ноября 2018, 11:50 — REGNUM  В России 2019 год объявлен Годом театра. Единый день открытия Года театра планируется провести во всех субъектах РФ 13 декабря 2018 года, сообщили в Минкультуры РФ.

Оргкомитет по проведению Года театра в России возглавила зампред правительства РФ Ольга Голодец. В состав оргкомитета вошли представители федеральных и региональных органов власти, Союз театральных деятелей РФ и руководители крупнейших российских театров.

Основные задачи Года театра — популяризация лучших отечественных театральных традиций и доступность театров для жителей разных городов России.

В Год театра намечено провести множество различные мероприятий, В частности. с марта по ноябрь 2019 года состоится Всероссийский театральный марафон, который начнется во Владивостоке, пройдет во всей стране и завершится в Калининграде. А с июня по ноябрь в Санкт-Петербурге состоится Театральная олимпиада.

Также в 2019 году пройдет фестиваль-конкурс любительских театров России, Летний фестиваль губернских театров и ряд других театральных событий. Также планируется выпустить «Театральную энциклопедию России».

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении Года театра в России в 2019 году. Напомним, 2018 год в России был объявлен Годом добровольца (волонтера).

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