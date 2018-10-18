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Правительство планирует выделить на мероприятия Года театра 1,5 млрд рублей

Экономика

500 миллионов рублей специально предназначены на организацию Театрального марафона

Правительство планирует выделить на мероприятия Года театра 1,5 млрд рублей
Оноре Домье. Зрители. 1865

Москва, 18 октября 2018, 11:23 — REGNUM  На втором заседании организационного комитета по проведению Года театра вице-премьер Ольга Голодец сообщила об утверждении основных финансовых параметрах бюджета на Год театра.

По ее словам, правительство выделяет на весь комплекс мероприятий 1,5 млрд рублей.

Будет организовано несколько масштабных фестивалей, акций, конференций. Откроет Год Всероссийское собрание ведущих театральных деятелей России в Ярославле. Эстафету подхватит Санкт-Петербург, где пройдет Театральная олимпиада, в которой примут участие представители свыше 30 стран. Но самым массовым станет Всероссийский театральный марафона. Он охватит 8 федеральных округов от Калининграда до Владивостока. На него организатору проекта — Союзу театральных деятелей — будет перечислено 500 миллионов рублей.

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Культурная хроника
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