Раса Вечных может появиться в ближайших кинокомиксах Marvel

Лос-Анджелес, США, 26 ноября 2018, 08:21 — REGNUM В четвертой части фильма «Мстители» могут появиться такие представители вселенной Marvel как Вечные. Согласно появившейся информации, студия ищет актеров на роли двух персонажей. Об этом 25 ноября сообщил портал MovieWeb.
О поиске новых актеров сообщил в Twitter пользователь Daniel RPK, который работает в компании SuperBroMovies. Он написал, что Marvel ищет их «прямо сейчас». Персонажи получат имена Карен и Пайпер (или Спрайт), отмечается, что они могут впервые появиться в следующей части «Мстителей» или даже в фильме «Капитан Марвел».
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Напомним, в комикс-вселенной Marvel Вечные играют роль защитников земли, их врагами являются Девианты, созданные расой бессмертных богов Целестиалов. Титан Танос представляет собой гибрид Вечных и Девиантов.
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